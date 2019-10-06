مجهولين يذبحون سائق "توك توك" لسرقته في الخانكة



وجرى اخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،واسفرت الحملة عن ضبط كلا من عبد الرحمن ا ح 25 سنة،عاطل ومقيم شارع أبو سعده – دائرة قسم الخصوص، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 100 جرام ومبلغ مالى 775 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه

و محمد ع ج 25 سنة،عاطل،وشقيقة أحمد ع 19 سنة،عاطل ومقيم ذات العنوان، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 55 جرام وعدد 48 قرص مخدر ومبلغ مالى 255 جنيه وعدد2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما،تحرر عن ذلك المحضر رقم 16755 لسنة 2019 م جنح قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق.



وعلي جانب آخر تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة أثناء إدخالها لسجين محبوس علي ذمة قضية قتل،تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.







تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير مباحث القليوبية،انة أثناء قيام ضباط مباحث معسكر قوات أمن الخانكة بتفتيش متعلقات زيارة المساجين تمكنوا من ضبط المدعو محسن ك ح 46 سنة،عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة،وبحوزته عدد 370 قرص مخدر ولفافة بداخلها كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 30 جرام.





وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد أدخالها للسجين " على ه ع "، المحبوس على ذمة القضية رقم 18010 لسنة 2018م جنايات قسم اول شبرا الخيمة – قتل،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وعلي جانب آخر ألقت مباحث القليوبية، الجمعة، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأستروكس والفودو المخدر بشبرا الخيمة وقليوب، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من ضباط مباحث لمديرية، بضبط "م.ط "، مطلوب في قضية جنح مركز قليوب، وجرى الحكم عليه بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه، وبحوزته 11 كيس صغير به مادة الأستروكس المخدر تزن حوالي 100 جرام ومبلغ مالى 150 جنيهًا وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



كما جرى ضبط "م ص ج" 20 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالي 90 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول.



و بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18983 لسنة 2019 م جنح قسم أول شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.





وجدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها، حبس عاطلين 15يوما علي ذمة التحقيقات لضبطهما بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط كل "م ع ع"38 سنة، عاطل، و"م ا م" 30 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما سيارة فان دون لوحات معدنية.



وبتفتيش السيارة تم العثور علي سلاح ناري بندقية خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن 1.500 كيلو جرام وبمواجهه المتهمين،اعترفوا بالمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم الأثمة،تحر ر عن ذالك المحضر اللازم واحيلا المتهمين للنيابة التي أمرت بحسبهم علي 4 أيام ذمة التحقيقات، جددها قاضي المعارضات 15 يوما.







تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض مقتل سائق "توك توك" على أيدي مجهولين بالخانكة، إذ استدرج الجناة المجني عليه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتلوه وسرقوا مركبة "توك توك" يعمل عليها، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بعثور الأهالي على جثة "س.ط"، سائق "توك توك" جثة هامدة وبها ذبح في الرقبة.أخطر اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن المجني علية يعمل سائق على مركبة "توك توك"، وأن مجهولين استدرجوه بحجة توصيلهم لمدينة الخانكة، وقتلوه لاعتراضه ومحاولته منعهم من سرقة مركبته.وتشًكّل فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه والمتعاملين معه، وجارٍ تحديد المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.وضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، شقيقين وعاطل بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بنطاق دائرة قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق.وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى،بقيام ضباط قسم شرطة الخصوص،بشن حملة مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة بنطاق القسم.