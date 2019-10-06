قنا اليوم.. احتفالات بنصر أكتوبر وكشف لغز العثور على جثة طفل في دولاب منزله





ووجه محافظ قنا، مسئولي مدينة قنا بضرورة الانتهاء من اعمال التشجير وتوصيل خط مياه بالحديقة حتى تكون متنفسا لأهالي المنطقة.



قنا تحتفل بالذكرى 46 لنصر أكتوبر.. إكليل على قبر الجندي المجهول

أعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، منطقة المساكن لمتابعة اعمال النظافة بشوارع المنطقة وكذا اعمال تجهيز حديقة بوسط المنطقة على مساحة حوالي نصف فدان.ووجه محافظ قنا، مسئولي مدينة قنا بضرورة الانتهاء من اعمال التشجير وتوصيل خط مياه بالحديقة حتى تكون متنفسا لأهالي المنطقة.



وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إكيلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، اليوم الاحد خلال احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمنطقة حوض 10 وقراءة الفاتحة على روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا لتحرير أرض الوطن.



وكيل التعليم بقنا: أكتوبر شهر العزة والمعلم له الدور الأعلى لتبصرة الطلاب بالملحمة التاريخية وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إكيلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، اليوم الاحد خلال احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمنطقة حوض 10 وقراءة الفاتحة على روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا لتحرير أرض الوطن.



بعث الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتهنئة لأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكري السادسة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



محافظ قنا: إنشاء محطة مياه لخدمة أبودياب شرق وتوسعات للمحطة الرئيسية في دشنا بعث الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتهنئة لأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكري السادسة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، موقع إنشاء مآخذ محطة مياه أبودياب شرق بمركز دشنا بطول 4 كيلو متر على النيل، ووجه المسئولين بسرعة الانتهاء من إنشاء المآخذ حتي يتم بدء تشغيل المحطة وتغذية القرية بمياه الشرب النظيفة.



"أمن قنا" يكشف لغز العثور على جثة طفل مخنوق بداخل دولاب منزله تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، موقع إنشاء مآخذ محطة مياه أبودياب شرق بمركز دشنا بطول 4 كيلو متر على النيل، ووجه المسئولين بسرعة الانتهاء من إنشاء المآخذ حتي يتم بدء تشغيل المحطة وتغذية القرية بمياه الشرب النظيفة.



تمكن الفريق البحثي الذي شكلته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف ملابسات العثور على جثمان طفل داخل دولاب بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وسط ظروف غامضة.



حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد العثور على جثة أحمد عبد الباسط محمد، 11 عامًا، مخنوق بكرافتة، وموضوع داخل دولاب في غرفة النوم في منزله بمنطقة حوض 10، بقنا في ظروف غامضة.







شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-