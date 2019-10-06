إنشاء حديقة على نصف فدان لتجميل منطقة المساكن في قنا



ووجه محافظ قنا، مسئولي مدينة قنا بضرورة الانتهاء من اعمال التشجير وتوصيل خط مياه بالحديقة حتى تكون متنفسا لأهالي المنطقة.



تخطيط الشوارع:



كما الهجان، تعليماته لمجلس مدينة قنا بالتنسيق مع ادارة المرور للانتهاء من تخطيط الشوارع واصلاح وتركيب الاشارات المرورية بمختلف شوارع المدينة.



تغطية غرف الصرف الصحي:



كما تابع محافظ قنا، طلبات عدد من المواطنين، موجهًا مسئولي مدينة قنا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة تغطية غرف محابس المياه والصرف الصحي حرصا على سلامه المواطنين وكذا حصر واصلاح وصلات مياه الشرب بالعمارات السكنية التي تتسبب في تسريب للمياه وتراكمها خلف العمارات.



تراخيص المحال:



كما أعطى تعليماته بمراجعة تراخيص المحلات بالوحدات السكنية وغلق الغير مرخص منها والمخالف للقانون بالتنسيق مع شرطة المرافق.



طلاء واجهات المنازل:



فيما وجه باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمباني والعقارات بالمدينة.



صيانة حاويات القمامة:



كما كلف بعمل الصيانة اللازمة لحاويات القمامة بصفة دورية وشدد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بمختلف شوارع وميادين المدينة وتقليم الأشجار ودهان البلدوزرات حتى تظهر بالشكل الحضاري اللائق.



وتابع الهجان جولته بمتابعة سير العمل بمشروعات الامن الغذائي حيث تفقد المزرعة السمكية ومزرعة النخيل واعمال تجهيز 55 فدان تمهيدا لزراعتها بالقمح والشعير وكذا اعمال تجهيز حظائر لتربية الاغنام.



أعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، منطقة المساكن لمتابعة اعمال النظافة بشوارع المنطقة وكذا اعمال تجهيز حديقة بوسط المنطقة على مساحة حوالي نصف فدان.