يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك NOW

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ونادي مصر بث مباشر كورة ستار koora Star ، اليوم الأحد 6-10-2019 ، على ملعب "السلام" ، في إطار مبارايات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ، ويسعى أبناء القلعة البيضاء لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام اف سي مصر الصاعد حديثا الى دوري الأضواء والشهرة ولمواصلة مشواره نحو القبض على الصدارة والتي يحتلها النادي الاهلي بعد الفوز في مباراة الأمس على فريق اسوان في نفس الجولة .

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر بث مباشر كورة لايف koora live والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة الزمالك ونادي مصر ، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع عبر قناتي اون سبورت on sport ، وقناة تايم سبورت time sport ، كما يمكنكم متابعة مباراة الزمالك ونادي مصر عبر روابط للبث المباشر لهذه المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع.

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ويدخل الزمالك المباراة أملا في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في بطولة الدوري بعد الفوز في أول جولتين على نادي الاتحاد السكندري نادي مصر المقاصة بنفس النتيجة هدف دون مقابل ، واستبعد ميتشو من قائمة الفريق فرجاني ساسي لاراحته وطارق حامد بسبب الإيقاف بالإضافة إلى محمود عبدالعزيز والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة المقاصة، وكذلك شيكابالا والذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية

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