LIVE شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش برشلونة GOAL شووت

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية وتحديداً الإسبانية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 إلى ملعب الكامب نو معقل برشلونة في التاسعة مساءً لمتابعة مباراة برشلونة وأشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة برشلونة وأشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 3 HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وأشبيلية بث مباشر، حيث يدخل برشلونة بعد تحقيق فوزًا صعبًا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف. أما في الدوري، فمازال رفقاء ميسي يحتلون المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، حيث بعد مرور 7 جولات تمكن البلوجرانا من الفوز في أربع مباريات وتعادلوا في مباراة وخسروا مبارتين.

وعلى الجانب الآخر، فواجه إشبيلية ريال سوسيداد في الجولة السابقة من الدوري الإسباني وحققوا الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحتل أشبيلية المركز السادس في جدول الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة متساويًا مع كلاً من برشلونة وريال سوسيداد. لعب أشبيلية حتى الآن سبع مباريات في الدوري، فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد أشبيلية اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في التاسعة مساءً في يوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sports 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد أشبيلية على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 3 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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