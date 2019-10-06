شووت ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشرKORA LIVE كورة لايف PLUS NQW رابط ماتش الزمالك TIME NOW

يستضيف ملعب بترو سبورت مباراة الزمالك وأف سي مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Star.

KOORA Online موعد مباراة الزمالك واف سي مصر بالدوري المصري

ينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر Koora Live.

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأف سي مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصري

ينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة ON SPORT HD وTime Sport Hd.

ويسعي نادى الزمالك في الإستمرار في الفوز ببطولة الدوري المصري ومطاردة النادى الأهلي بعد الفوز خلال المباراتان السابقتين أمام الأتحاد والمقاصة، بينما يسعي اف سي مصر الصاعد حديثاً لبطولة الدوري المصري الممتاز لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.

ويفقد نادى الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط بعد طرده خلال المباراة الماضية أمام مصر المقاصة وأيضاً إستبعاد فرجانى ساسي الدولي التونسي للراحه قبل مواجهة النادى الأهلى بالجولة الرابعه، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة اللقاء.