شركة مصرية تستعرض أحدث الحلول التأمينية في "أسبوع جيتكس للتقنية"

أعلنت " ديجيتال بلانتس"، الشريك المميز لأفضل مزوّدي خدمات الاتصالات والحلول التقنية في مصر والشرق الأوسط، عن مشاركتها الأولي، في "أسبوع جيتكس للتقنية 2019" التاسع والثلاثين، أكبر معرض للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، المنعقد في الفترة من 6 – 10 أكتوبر الجاري في "مركز دبي التجاري العالمي" تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا"، وتأتي مشاركة الشركة المصرية مدعومه من شركة " "Sophos البريطانية والرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، والتي تحمي حوالي 400 ألف مؤسسة بمختلف أحجامها في أكثر من 150 دولة من أكثر التهديدات الإلكترونية المتطورة.





وتعد " ديجيتال بلانتس " الشريك الأول في مصر لتوزيع حلول الشركة الإنجليزية لتأمين المعلومات والبيانات بباقات شهريه وربع سنويه غير مسبوقه في السوق المصري.





وتستعرض الشركة خلال المعرض أحدث الحلول التأمينية العالمية وأنظمة الربط والاتصالات والتي تخدم شريحة كبيره من قطاع الاعمال، فضلاً عن تعزيز رؤيتها الاستراتيجية والتي تهدف الي فتح اسواق جديدة للشركة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، وتسليط الضوء على المساهمة البنّاءه لحلول الشركة الانجليزية في تتويج وتأمين استراتيجيات الشركات والمؤسسات بقصص نجاح فريدة ساهمت في ترسيخ مفهوم التأمين الرقمي المؤسسي.





ويستقبل أسبوع جيتكس للتقنية 2019 - الوجهة المفضلة لأكثر من 150,000 زائرمن 140 دولة أكثر من 4800 عارض ومتحدث من جميع أنحاء العالم، ويتضمن جدول أعمال زاخر بالجلسات الثرية وورش العمل والعروض التي ستقدم أكثر من 290 ساعة من المحتوى. وينقسم برنامج الحدث لهذا العام إلى عدة فئات فرعية تغطي أحدى مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتطورة وطرق استكشافها بعمق.





وتشمل هذه التقنيات تقنية الجيل الخامس "G5"، والتنقل الذكي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، كما سيتم خلال الحدث توزيع جوائز جيتكس للمرة الأولى للجهات والمؤسسات المتميزة تقنياً.





وأعرب أحمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة " ديجيتال بلانتس"، عن سعادته بالمشاركة الأولي للشركة في "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، الذي يوفر منصة استراتيجية هامة لتعزيز جسور التواصل المباشر مع شريحة واسعة من الشركات الباحثة عن أفضل حلول تأمين الأعمال التي تلبي الاحتياجات الحالية والناشئة، لا سيما في مجال أنظمة الربط والأمن السيبراني.





وأضاف: "إننا فخورون بهذه المشاركة خاصة في وجود شريكنا الاستراتيجي شركة Sophos العالمية، كما إن هذا الحضور المتميز يعكس إيماننا الكامل بأهمية البقاء على تواصل دائم لرصد متطلبات واحتياجات العملاء الحاليين والجدد لتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع المتغيرات العالمية المتلاحقة، ومع التوقعات بوصول قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 160 مليار دولار في عام 2019 بحسب أحدث دراسات مؤسسة جارتنر باتت حماية البيانات والمعلومات واحدة من أكثر التحديات التي تواجهنا جميعاَ".





وتابع: "يوفّر جيتكس منصة مثالية للشركات المصرية للقاء الشركات الاجنبية والأشخاص من مختلف القطاعات لفهم متطلباتهم التكنولوجية مما يساعد بشكل أكبر في توفير حلول أفضل وتشكيل شراكات لتطوير أعمال الشركات وسلاسة أعمالهم، علاوة علي استكشاف أحدث ما يمكن أن يقدمه عالم التكنولوجيا من تقنيات، وإلقاء نظرة حقيقية على المستقبل"، مشيراً أن أسبوع جيتكس للتقنية سيحدد الطرق المبتكرة التي ستمكّن ألانظمة المتطوّرة والأجهزة الحديثة، والجيل الجديد الأكثر هوساً بالتقنيات من إعادة تشكيل العالم من جديد.