عمرو دياب تريند عل تويتر بعد تألقه في حفل الأردن

دخل هاشتاج الفنان عمرو دياب ضمن تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد تألقه في حفل العقبة بالأردن.

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا بمدينة العقبة الساحلية بالأردن وسط حضور جماهيري كبير.

الهضبة يتألق في الحفل



وقدم دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.



وكانت وسائل الإعلام الاردنية قد أكدت أن نسبة الشغالات الفندقية بخليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥‰ خلال اليومين الماضيين تزامنا مع الحفل.



