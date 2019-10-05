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يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY بدون تقطيع PLUS رابط ماتش برشلونة NOW

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:49 م
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يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY بدون تقطيع PLUS رابط ماتش برشلونة NOW
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يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الاسباني، وتعد هذه المباراة من أهم مباريات يوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني ويمكنكم متابعة المباراة في البث المباشر عبر beIN SPORTS، رابط ماتش برشلونة ضد اشبيلية MESSI.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة جداً إذ يسعى رفاق ميسي إلى تحقيق الفوز وتأكيد صحوتهم في المرحلة الماضية من جولة دوري الأبطال، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الزائر الأندلسي الذي يسعى بدوره لإيجاد مكان بين الأوائل لا سيما أنه لا يتأخر سوى بنقطة واحدة عن الفريق الكاتالوني

مباراة برشلونة وإشبيلية – مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم وضع البث قبل بداية المباراة

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