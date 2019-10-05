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الشارع العراقي ينتفض ضد إيران

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:30 م
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الشارع العراقي ينتفض ضد إيران
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هدى عبدالرازق
 
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "إيادي إيران تعبث بالعراق" يرصد رد فعل الشعب العراقي على التدخلات الإيرانية في شأن بلادهم.

فقد خرج العراقيون في تظاهرات حاشدة، بحسب تقرير قناة مداد نيوز، وكان هتافهم: "إيران بره بره"، حيث تنبه الشعب العراقي للخطر الإيراني، وتأثيره السلبي على العراق، فتوجهوا إلى الشارع منددين بإيران، وحملوها مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية.

حيث حرق الشعب العراق الأعلام الإيرانية، وهتفوا ضدها في المظاهرات، فقد أفقرت إيران الشعب العراقي بخطة ممنهجة، وحولته لسوق سوداء لبضاعتها، ودعمت الميليشيات الإرهابية في المدن، وعملت على إضعاف الجيش العراقي باستنساخ تجربة الحرس الثوري.

ودعمت العراق فصائل الحشد الشعبي، وتمثل التدخل الإيراني بإزاحة الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب، فهى كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب العراقيين، فخرجوا إلى الشوارع ليسقط حتى الآن ما يزيد عن 70 مواطنا عراقيا في الاحتجاجات.

وعثر المتظاهرون على جوازات سفر إيرانية مع العناصر التي أطلقت النار عليهم، ليظهر دور إيران المدمر على العراق.
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