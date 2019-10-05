KOOORA GOA - يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر SUPER aHLY يلا شوت ONE MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق الأهلي ضد فريق أسوان والتي ستقام اليوم السبت 5 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهذا الموسم KOORA STAR، وستكون تلك المباراة صعبة على النادي الأهلي أمام فريق صاعد من الدرجة الثانية لديه طموح البقاء في الممتاز خلال الموسم المقبل YALA KOORA.





كورة ستار وستقام تلك المباراة بين النادي الأهلي وفريق برايتون في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دولة المغرب KOORA ONLINE.





يلا شوت حصري ويدخل فايلر مدرب النادي الاهلي تلك المباراة من أجل استمرار تحقيق الانتصارات مع القلعة الحمراء وتحقيق الفوز الثالث له مع الفريق في بطولة الدوري العام هذا الموسم بعد فوزه على فريقي الإنتاج الحربي وسموحة بالجولتين الاولى والثانية GOAL KOORA.





كورة لايف ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بالتقاسم مع فريقي الزمالك وبيراميدز برصيد 6 نقاط، وأيضاً نجح المارد الأحمر في الوصول لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الاطاحة بفريق كانو سبورت الغيني والفوز عليه ذهابا وإيابا YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري العام المصري BEIN MATSH.







