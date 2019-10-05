يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر KORA STAR حصري اون سبورتس المفتوحة جودة متعدد LIVE NOW

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق أسوان، يوم السبت المقبل، على ملعب أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويسعى النادي الأهلي حامل اللقب إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بعدما فاز على سموحة في الجولة الأولى بهدف دون رد، وأمام الإنتاج الحربي بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثانية.





ويتواجد فريق أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز في الركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط؛ حصدها من مواجهتين تعادل في واحدة أمام نادي مصر في الجولة الماضية، وخسر في الأخرى أمام مصر المقاصة؛ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري:-

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب أسوان، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.





البث المباشر لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي وأسوان، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز.





الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة أسوان:-

يغيب عن قائمة الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق لمعاناته من الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف وستكون جميع عناصر الفريق جاهزة لخوض هذا اللقاء.





من المتوقع أن يدفع المدرب رينيه فايلر بنفس الطريقة التي يعتمد برمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات خلف جونيور أجاي.





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجاي







