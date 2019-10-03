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زياش من دهب.. نجم المغرب الأول يتوج جهوده مع أياكس بهدف عالمي (فيديو)

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:54 م
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زياش من دهب.. نجم المغرب الأول يتوج جهوده مع أياكس بهدف عالمي (فيديو)
حكيم زياش
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الفجر الرياضي
 
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سجل حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي هدفا ولا أروع في شباك فالنسيا في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الميستايا بدوري أبطال أوروبا.

 

فوز تاريخي لأياكس في ملعب فالنسيا

 

وساهم زياش في تحقيق فوز كبير لأبناء يوهان كرويف بثلاثة أهداف دون رد على خفافيش فالنسيا على ملعبهم ووسط جماهيرهم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

هدف رائع لحكيم زياش في شباك الخفافيش

 

وجاء المغربي هدف زياش في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من تسديدة صاروخية سكنت شباك فالنسيا وحارسه الهولندي ياسبر سيلسين أذهلت الجميع.


 

 

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المزيد عن: هدف عالمي مجموعات ابطال اوروبا رياضة حكيم زياش الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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