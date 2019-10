زياش من دهب.. نجم المغرب الأول يتوج جهوده مع أياكس بهدف عالمي (فيديو)

سجل حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي هدفا ولا أروع في شباك فالنسيا في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الميستايا بدوري أبطال أوروبا.

فوز تاريخي لأياكس في ملعب فالنسيا

وساهم زياش في تحقيق فوز كبير لأبناء يوهان كرويف بثلاثة أهداف دون رد على خفافيش فالنسيا على ملعبهم ووسط جماهيرهم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

هدف رائع لحكيم زياش في شباك الخفافيش

وجاء المغربي هدف زياش في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من تسديدة صاروخية سكنت شباك فالنسيا وحارسه الهولندي ياسبر سيلسين أذهلت الجميع.

Hakim Ziyech has just scored this for Ajax. What a goal!! 😍🚀 pic.twitter.com/rjDNJfdBvf