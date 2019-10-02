ماذا قدم رينيه فايلر للأهلي قبل موقعة الإنتاج؟

يواجه نادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويأمل الأهلي في مواصلة الانتصارات بقيادة مدربه رينيه فايلر الذي استطاع الفوز في جميع مبارياته منذ توليه المهمة رسميًا في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وطور فايلر أداء الأهلي الهجومي تحت قيادته حيث سجل 10 أهداف خلال 4 مباريات منهم 3 أهداف في مرمي الزمالك خلال مباراة السوبر المصري كما فاز خارج مصر لأول مرة منذ 13 شهرَا بعد التغلب على بطل غينيا الاستوائية كما تنوعت أساليب اللعب بين إشراك مهاجم صريح وأحيانا مهاجمين أو اللعب بمهاجم وهمي بالدفع بالنيجيري جونيور أجايي كما حدث في السوبر، ولم يتلق الأهلي مع فايلر سوى هدفين من ركلتي جزاء خلال 4 مباريات.

وتغلب رينيه فايلر على أزمة الإجهاد بسبب ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام مباراة باستخدام سياسة التدوير باستمرار.

وسعى فايلر لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بالاعتماد على نجومه محمد الشناوي وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحسام عاشور و عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي وعلي معلول





خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات

خط الهجوم: صلاح محسن





بينما يبحث الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار عن تحقيق فوزه الثاني في الدوري بعد انتصاره على نادي مصر بثلاثية نظيفة سجلها مامادو نديوكونياس ومعاذ الحناوى ومحمد رجب











