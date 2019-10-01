ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الإنتاج الحربي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:39 م
Advertisements
مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الإنتاج الحربي
ديانج
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

ينوي رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي إراحة عمرو السولية أمام الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الجوري المصري.

 


ويرغب فايلر في الدفع بالمالي أليو ديانج في تشكيل الأهلي الأساسي كبديل لعمرو السولية بعد تألق ديانج في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دوري أبطال إفريقيا.

 

 

وشارك عمرو السولية ي المباريات الأربعة الماضية مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ قدومه إلى القلعة الحمراء.

 

أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

 

يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.

 

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

 

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

 

المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

 

المستوى الثالث: الرجاء -  زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

 

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

 

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه  المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.

 

 

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

 

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي الاهلي تشكيل الاهلي الاهلي اخبار الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status