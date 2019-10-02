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سامح حسين: شكرا أحلى جمهور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
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سامح حسين: شكرا أحلى جمهور
سامح حسين
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رانيا ماهر
 
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نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة له بحصوله علي 2000،0000" متابع .



وعلق "حسين" على الصورة قائلا : "شكرآ أحلي جمهور..،يارب أكون دائما عند حسن ظنكم وأضاف هشتاج #سامح_حسين".



الفنان سامح حسين يشارك في مسرحيه"المتفائل" واخر عرض للمسرحيه سيكون 11 أكتوبر الجاري.


يذكر أن عرض "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كافة عناصره المسرحية.



عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

من دراسة الحقوق لعالم الفن.


درس في كلية الحقوق والأداب المصرية قسم مسرح، كما تخرج من مركز الأبداع بدار الأوبرا، اشتهر بخفة دمه وقدرته المدهشة على اضحاك الجمهور. 


بالرغم من أن الفنان سامح حسين قام بالعديد من الادوار الصغيرة في السينما أو على التلفزيون. كانت بدايته الحقيقية في مسلسل السيت كوم المصري راجل وست ستات بتقديمه دور رمزى الشاب الغبي الساذج ابن عم (عادل) (قام بدوره أشرف عبد الباقي)، حيث احبه الجمهور جدا واشتهرت جملته الشهيرة بالمسلسل دووولة حبيبى وأصبح أحد النجوم الأساسين في نجاح المسلسل. 


وزاد المسلسل من شهرته فقام بالاشتراك في العديد من الافلام وقام بمشاركة البطولة مع أحمد مكي في فيلم إتش دبور.


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