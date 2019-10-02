أونلاين boca NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش البوكا والريفر BEIN PLUS

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت اليوم الأربعاء 2-10-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث تتجه أنظار جمهور كرة القدم بشتى أنحاء العالم، من أجل مشاهدة نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس والذى سيجمع بين الغريمين التقليديين، ريفر بليت وبوكا جونيورز، والذى يعد من أقوى الديربيات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.





ومن الجدير بالذكر ان ريفربليت قد توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكا جونيورز، فى مباراة شهدت أحداث شغب عنيفة من قبل الجماهير، مما تسبب في نقل المباراة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.





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من المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين بوكا جونيوز وريفربليت على ملعب ريفير بليت " أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 فى تمام الثانية ونصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة ونصف صباح الأربعاء بتوقيت السعودية، وفي الساعة الرابعه ونصف صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات، وفي الساعة الواحدة ونصف صباحاً بتوقيت جرينتش.





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وسوف ينقل لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت فى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس على قناة بي أن سبورت إتش دي الأولى 1 beIN Sport HD 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف، كما يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة بجودة عالية وروابط سريعة بدون تقطيع.





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يتوقع أن يكون تشكيل ريفر بليت أمام بوكا جونيورز كالتالي: حراسة المرمى: أرمانى الدفاع: مونتيل ، كوارتا ، دياز ، كاسكو الوسط: بيريز ، فيرنانديز ، كروز الهجوم: بالاسيوس ، بورى ، براتو.



