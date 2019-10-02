مريم أمين ضيفة شرف مسلسل "حواديت الشانزليزية"

أعلن السيناريست أيمن سليم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن انضمام المذيعة المصرية المتألقة مريم أمين ضمن أبطال مسلسل "حواديت الشانزليزيه"،حيث نشر صورة لها بصحبته هو والمخرج عادل مرقس.

حيث تقدم في المسلسل دوراً محورياً كضيفة شرف، حيث تكون معظم مشاهدها إمام النجم إياد نصار، وتعد هذه التجربة هي الأولي لها في عالم التمثيل، وتبدأ من اليوم تصوير مشاهدها.





مسسلسل "حواديت الشانزليزية" تدور أحداثة في حقبة الخمسينيات وهي فترة تاريخية مميزة في تاريخ مصر، ولعا طابع ومذاق خاص، المسلسل قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد ومن إخراج عتدل مرقس، شارك في التمثيل مي سليم، داليا مصطفي، إياد نصار، عارفة عبدالرسول،إنجي المقدم، إدوارد، محمد عبدالحافظ، فريدة سيف النصر، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.





جدير بالذكر ان المذيعة مريم أمين قامت بتقدمي البرنامج الفني (زي النجوم) والذي عُرض علي قناة دبي الفضائية مما زاد من شهرتها علي مستوي مصر ودبي، كما قدمت برنامج "الحكاية" وهو برنامج فني تم إذاعته علي إذاعة نجوم (أف إم).





المذيعة مريم أمين تخرحت من كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، وبدأت عملها التليفزيوني في عام(199) من خلال التليفزيون المصري، من خلال قناة النيل للمنوعات، ثم انتقلت إلي الفضائية المصرية، في ذلك الوقت كان يخظي التليفون المصري بنسبة مشاهدة نظرا لانه لم يتم التوسع في القنوات الفضائية مثلما يحث في وقتنا هذا.





كما قدمت برناج (ستوديو الفن) وبرنامج (ضحك ولعب وجد وحب) في عام (2003)، ثم بذلت لتقديم البرامج ااخوارية وقدمت البرنامج الصباحي (صباح الخير يامصر) وبعده برنامج (مصر انهارده).

جدير حدير بالذكر أنها احتلت المرتبة الرابعة كأفضل المذيعات في الوطن العربي، ذلك من خلال الاستفتاء السنوي لمجلة زهرة الخليج.