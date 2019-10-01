اونلاين PLUS:مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر يلا شوت Yalla shoot تويتش كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال NOW stream

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق الهلال السعودي ضد فريق السد القطري اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المواجهة قوية بين الناديين على ملعب السد من أجل التأهل لدور النهائي من البطولة الآسيوية KOORA ONLINE.





كورة لايف وستقام المباراة بين فريق الهلال وفريق السد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب KOORA STAR.





ويأتي تشكيل الهلال الأساسي لتلك المواجهة KOORA LIVE :-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سون، علي آل البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، أندريا كاريلو، سالم الدوسري.

خط الهجوم: سبيستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز.





بينما يأتي التشكيل الأساسي لفريق السد الذي أعلن عنه المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب فريق برشلونة السابق YALA SHOOOT :-

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - سالم الهاجرى- يونج جونج.

خط الوسط: جابى - بوعلام خوخى- نام - أكرم عفيف.

خط الهجوم: حسن الهايدوس- بغداد بونجاح.





كورة ستار ويبحث الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب من أجل وضع قدما في المباراة النهائية، ويدخل السد بتشكيلة قوية وهجومية بشكل كبير لإحراز الأهداف في شباك فريق الهلال السعودي في قطر قبل مواجهة الإياب على أرض الهلال KOORA LIVE.



