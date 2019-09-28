يلا شوت MATCH ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر KORA STAR كورة لايف أونلاين NOW رابط ماتش الاهلي GOAL

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق الأهلي مع فريق كانو سبورت الغيني اليوم السبت 28/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA STAR، ويرغب المارد الأحمر لتحقيق فوزا للتاهل إلى دور المجموعات في هذا الموسم YALA LIVE.





كورة أونلاين وكان قد نجح المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بين الفريقين، حيث فاز في غينيا الإستوائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لوليد سليمان وصلاح محسن KOORA ONLINE، وحقق بعدها الفوز على فريق الزمالك في نهائي السوبر المصري GOAL KOORA.





يلا شوت حصري وحقق الفوز على سموحة بنتيجة هدف نظيف YALA SHOOOT PLUS وكان يعاني دائما رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي من عدم التسجيل ودائما ما يصنع الأهداف لزملائه فقط، ولكن نجح رمضان في قيادة الفريق لتحقيق اول ثلاث نقاط في بطولة الدوري المصري هذا الموسم COOL KOORA STAR.





كورة لايف وكان دائما ما يعاني النادي الأهلي أمام الأندية التي يدربها حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، ولكن لم يقع الفريق في الفخ هذة المرة أمام سموحة، وحقق انتصار صعبا على ملعب برج العرب بالإسكندرية KOORA LIVE، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق لقب الدوري هذا الموسم ولقبه المفضل لدى جماهيره حيث يملك الفريق 41 بطولة، ويريد أيضاً تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن الفريق في المواسم الأخيرة BEIN MATSH.



