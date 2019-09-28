مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلدا بث مباشر LIVERPOOL GOAL يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح ليفربول NOW

بث مباشر مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد؛ اليوم السبت 28 سبتمبر ؛ بالجولة السابعة للدوري الإنجليزي؛ عبر رابط كورة ستار KOORA STAR.

ويستضيف شيفلد يونايتد نظيره ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH؛بالجولة السابعة للبريميرليج؛ تابع ليفربول ضد شيفلد عبر رابط كورة لايف KOORA LIVE.

ويحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني؛ والمصري محمد صلاح لاعب الفريق MOHAMED SALAH؛ صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة؛ من 6 جولات سابقة وبالعلامة الكاملة؛ فيما يتواجد شيفلد يونايتد بالمركز العاشر برصيد 8 نقاط؛ تابع مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد عبر رابط كورة جول KOORA GOAL.

وتنطلق مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH؛ ضد فريق شيفيلد يونايتد؛ في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سيقام في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويقام في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع لقاء فريق ليفربول ضد فريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية bein sports .

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد؛ بموقع الفجر الرياضي بدون تقطيع وبث حي مباشر عبر رابط كوول كورة COOL KOORA.







