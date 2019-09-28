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ضاحي خلفان: ستبقى مصر في العلياء دوما على رغم التحدي يا حسود

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
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ضاحي خلفان: ستبقى مصر في العلياء دوما على رغم التحدي يا حسود
ضاحي خلفان
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قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن مصر ستبقى مصر في العلياء دوما، على رغم التحدي يا حسود.

وكان "خلفان"، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، السبت الماضي: إن كل الحركات القرعا التي يقوم بها الإخونجية في وسائل التواصل الاجتماعي مجرد تنفيس عن فشل عميق وإحباط شديد يشعرون به.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي السابق: "اللهم لا تفرج لهم هما وزدهم غما".

وعبر اليوم السبت المصريين عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجيشهم وشرطتهم من خلال نزول مئات الآلاف اليوم الجمعة، في مظاهرات وطنية أمام المنصة بمدينة نصر.

وتوافد المصريين من جميع المحافظات ومراكزها لميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري لكي يساندوا دعم واستقرار بلادهم ويقولون في صوت وأحد "تحيا مصر تحيا مصر".

حمل المواطنون لافتات تعبيرا عن حبهم للوطن وخوفهم عليها بعنوان "احنا معاك ياريس لاستكمال مسيرتك" و"لا للخونة و"لا للجماعات الإرهابية"، مؤكدين أن نزولهم اليوم تعبيراً لحبهم ودعمهم لإستكمال مسيرة الرئيس للنهوض بالوطن في وقت حرج، ومعتبرين أن أبواق الإرهاب لن تهز ثقة الشعب في رئيس الجمهورية.

وتابع: حكوماتنا العربية ستقاوم تيارات الفساد الإخواني إلى أن ينتهي هذا التنظيم راعي وصانع الإرهاب
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