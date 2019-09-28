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"المهم الناس تولع فيه وفي القصور".. "موسى" يفضح عبدالله الشريف بتسريب صوتي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:48 ص
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المهم الناس تولع فيه وفي القصور.. موسى يفضح عبدالله الشريف بتسريب صوتي
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داليا الحسين
 
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أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريب صوتيا، للإرهابي الإخواني عبدالله الشريف يتلقى تعليمات من مساعد الهارب أيمن نور من أجل بث الشائعات والأكاذيب على الدولة المصرية عبر منصات السوشيال ميديا. 

وقال مساعد أيمن نور- وفقا للفيديو الذي بثه أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة-: "الدكتور أيمن قال أظبط معاك حاجات الفترة اللي جاية ولازم نستغل النجاحات على السوشيال ميديا ونشتغل عليها أكتر ونعمل عليها 24 ساعة سواء على الفيس بوك أو تويتر من الحسابات الرسمية أو الحسابات اللي اشتريناها".

وأضاف: "عايزينك تشتغل على تسخين الناس أكتر سواء الحسابات الرسمية أو المشتراه لحشد أكبر عدد من المواطنين.. عايزين نولع الدنيا، مشيرًا إلى أنه سيرسل له مواد لنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام على مؤسسات الدولة.

وتابع مساعد أيمن نور: "إحنا هنبعتلك صور لقصور العلمين.. سواء كانت بتاعته أو لا مش قصتنا المهم الناس تولع فيه وفي القصور، وعايزين حلقة تعمل جرعة إحباط كبيرة للناس، وكل اللي يشفها يبقى عايز يولع في نفسه والبلد".

وشدد الإرهابي على ضرورة تكثيف الجميع جهوده ضد الدولة المصرية، متابعًا: "المرة ديه لو لم تصيب يبقى ضعنا كلنا.. ومحدش عارف الفرصة ديه ممكن تتكرر ولا لا.. ظبط الله يخليك".

ورد الإرهابي عبدالله الشريف قائلًا: "مش أول مرة نعمل كده.. لا تقلق وهتشوف".
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