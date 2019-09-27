ضياء رشوان: "السيسي مُخلص.. والفقراء يفهمونه" (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر من البداية على الإصلاح الاقتصادي والمالي؛ لأن إصلاح هذا البلد لا بد أن يمر بالإصلاح الاقتصادي والمالي.



وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي كان أمامه طريقيتين للتصرف؛ إما أن يزيد من رصيده الشعبي، ولكن بعد عامين أو ثلاثة يحدث انهيار كامل للدولة، أو يتخذ الإجراءات التي أخذها في النواحي الاقتصادية، رغم أنها ثقيلة على أكتاف المواطنين.



وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن الإجراءات التي كان يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ البلد كان يضحي بها من رصيده، ولكن نفذها إخلاصًا منه بذلك، متابعًا: "الرئيس السيسي مخلص، والفقراء يفهونه".



واستكمل الكاتب الصحفي: "الشعب المصري تحمل كل الإجراءات الصعبة برضا، الغلابة استحملوا الإجراءات الاقتصادية ولحد هذه اللحظة يستحملوها".



ونوه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بأن الفساد كان متواجدًا من قبل 2011، معلقًا: "الفساد كان للركب، واليوم هناك معاناة، ولكن كذب وزور وبهتان أن هناك فساد".



وخرج الآلاف من المواطنين المصريين، اليوم الجمعية، في محافظات مصر، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية.



ويحاول أعداء مصر وجماعة الإخوان، نشر الأكاذيب والشائعات لزعزعة استقرار الوطن، كما يوجهون دعاوي تخريبية وتحريضة ضد البلد ورئيسها.



