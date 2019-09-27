محمد رمضان يشعل المنصة بأغنية "هما عايزينها فوضى" (صور)

أشعل الفنان محمد رمضان، احتفالية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان المنصة بطريق النصر بمدينة نصر، بأغنية "هما عايزينها فوضى".



وجاء ذلك أمام حشد جماهيري كبير أمام المنصة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضد الشائعات والأكاذيب التي تحاول هدم الدولة المصرية، وزعزعة أمنها واستقرارها.

ويواصل آلاف المواطنين توافدهم من مختلف محافظات الجمهورية إلى منطقة المنصة للمشاركة بتظاهرات " فى حب مصر" رافعين لافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة.



وبدا "نور" الحفل برفع حماس الشباب والمشاركين بأغنية "يابلادي..يابلادي" حيث قام بأعادتها مرتين.

وبعد بلادي بدأ بغناء "تحلفي أصدق" وأغاني البوم واما الجديد وهي: "الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص".



وقام ايضًا بالغناء على المنصة الفنان عصام كاريكا وعمرو الجزار ومن المنتظر أن يظهر على المسرح كل من محمد رمضان وومحمد فؤاد وبعض الفنانين الاخرين.



وقال الفنان محمد نور عبر فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي:" مستنيكم يوم الجمعة، عشان ننزل كلنا ونحتفل بجيشنا ورئيسنا، وتحيا مصر"، وأضاف طارق الشيخ: "لكل واحد خايف على استقرار مصر، هنكون يوم الجمعة في ميدان الشهيد هشام بركات.



وظهرت الأمهات المصريات اليوم، في مظاهرات دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطتها.



وحملت أحدى هؤلاء الأمهات لافتة تحمل شعار "عشانك أعمل أكثر من كدا" لتدل على مدى حبها للرئيس السيسي، ومدى ثقتها في قيادة مصر الى بر الأمان ولعلمها الجيد بأن الأخون وغيرهم ممن يكرهون البلاد يريدون أن تكون مصر في حالة من الفوضى.







الجدير بالذكر أنه بدأ توافد المصرين الى ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري منذ صباح اليوم لتأيدهم للرئيس السيسي وجيش وشرطة مصر.



وحمل المصريون لافتت تحمل شعار "إحنا معاك ياريس" لا للخونة والارهاب" "نعم للاستقرار".



ويذكر ان محيط المنصة شاهد مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" في أول ساعة صباح اليوم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين.



ويواصل المواطنين التوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.



يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.



وفي نفس السياق صعد قبله المطرب محمد نور على منصة لإحياء مظاهرات تأيد الرئيس السيسي في حب مصر.