نجم "صراع العروش" يتوقف عن قبول أدوار سينمائية تنتهي بوفاته

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجم البالغ من العمر 60 عام، أقدم على هذا القرار بعد أن كشف خلال حواره مع صحيفة "زا صن" أن عدد الأدوار التي جسدها وكانت نهايتها الموت بلغت 21 دور من ضمنهم شخصية "نيد ستارك" الشهيرة التي جسدها في الموسم الأول من سلسلة "صراع العروش"، وكذلك شخصية "بورميير" التي جسدها في الجزء الأول من سلسلة أفلام Lord Of The Rings.







وقال شون في حواره مع الصحيفة البريطانية أن يرغب في أن تستمر شخصيته حتى نهاية الأحداث في المستقبل، سواء كان ذلك ضمن عمل تليفزيوني أو فيلم سينمائي.







وعلق "شون بين" في حواره على سخرية الجمهور من هذا الأمر، حيث قال "بدأت في رفض الأدوار التي تتوفى في نهاية العمل، بعد أن لاحظت تعليقات الجمهور بتوقعهم لوفاة هذه الشخصية ما دمت أنا الذي أجسدها".

وتابع "كان علي أن أضح حدا لهذا الأمر، لما بدأت بإستشعاره من حرق للأحداث، بعد أن أصبحت متوقعا لدى الجمهور فيما يخص مصير الشخصية التي أجسدها".







وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه بداية من العمل الدرامي القادم للنجم "شون بين"، ستختفي ظاهرة وفاته في نهاية أحداث العمل، حيث سيشارك في بطولة عمل درامي عن الحرب العالمية الثانية من إنتاج شبكة BBC البريطانية، وسيكون بعنوان World On Fire، حيث ستستمر شخصية "شون بين" بالعمل على قيد الحياة حتى نهاية الأحداث، وسيجسد "شون" شخصية باسم "دوجلاس بينيت".







وعلى مدار ما يقرب من 40 عام، قدم النجم البريطاني شون بين العديد من الأدوار السينمائية الناجحة، حيث كانت بداية ظهوره عبر فيلم Winter Flight، الذي عرض في عام 1984، وجسد به شخصية باسم "هوكر".

وبداية من عام 1992، بدأ نجم شون بين في السطوع ضمن أفلام هوليوود، حيث ظهر في دور رئيسي بفيلم Patriot Games الذي طرح في عام 1992 وقدم به شخصية باسم "شون ميلر".







وفي عام 1994، ظهر "شون" في فيلمي Shopping وBlack Beauty، وكانت انطلاقتها كنجم من نجوم بريطانيا بهوليوود، حين جسد دور الشر في فيلم جيمس بوند الذي طرح في عام 1995 بعنوان GoldenEye وجسد به شخصية باسم Alec Trevelyan Janus.







وفي عام 1997 طرح لشون فيلم Anna Karenina، ومع بداية الألفية الجديدة، بدأ النجم "شون بين" في الظهور بالعديد من أفلام البلوك بوستر، مثل فيلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring وفيلم National Treasure مع النجم نيكولاس كيدج، وفيلم Troy مع النجم براد بيت والذي تدور أحداثه حول قصة حرب طروادة، وكذلك فيلم Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief الذي جسد به شون بين شخصية "زيوس".



