أون سبورت NOW YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر kora live كورة ستار رابط ماتش السوبر CUP NEW

بث مباشر يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي ضد الزمالك كورة لايفKORA LIVE يلا شوت YALLA SHOOT يوتيوب جودة عالية





بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات بطولة كأس السوبر المصري والتي يلعب فيها المارد الاحمر بصفته بطل الدوري والزمالك بصفته بطل الكأس.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل اللقاء بالإضافة إلى روابط البث التي تمكن الأشخاص من متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بتعليق عربي بجودة عالية بدون تقطيع من أجل ضمان تجربة رائعة للماتش.





كورة لايف KORA LIVE وقبل اللقاء أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي قائمة فريقه التي تستعد للمباراة وشهدت غياب الدولي المغربي وليد أزارو بداعي الإصابة فيما شهدت القائمة وجود محمد مجدي أفشة ومحمود متولي.





يلا شوت YALLA SHOOT ويعول السويسري على خدمات بعض اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة مثل الظهير الأيسر التونسي علي معلول من أجل شن غارات على الجبهة اليمنى لنادي الزمالك وتمرير الكرات الحريرية لمهاجمي النادي الأهلي وتحويلها إلى أهداف في مرمى محمد عواد.





يلا كورة YALLA KORA ومن أبرز الأسلحة التي تعول عليها الكتيبة الحمراء وجود خط وسط قوي متمثل في عمرو السولية وحمدي فتحي مع وجود صلاح محسن الذي يعيش حالة معنوية رائعة بعد هدفه في شباك كانون سبورت لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا.





الأسطورة لايف OSTORA LIVE ويفتقد الأهلي بجانب أزارو للمدافع أيمن أشرف بداعي الإيقاف بعد الطرد الذي تعرض له في مباراة بيراميدز التي خسرها الأهلي بهدف مقابل لا شيء في دور الستة عشر وأدت إلى إقالة لاسارتي من منصبه.





كورة جول KORA GOAL ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





كوول كورة COOL KORA وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي ON SPORTS HD التي تملك حقوق البث المباشر والحصري للبطولات المصرية بجانب قناة النايل للرياضة NILE SPORT مع وجود كوكبة من المحللين والمعلقين.



