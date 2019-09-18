سوهاج اليوم.. حملات مكبرة لإزالة التعديات و56 جهاز جديد لزرع القوعة بتكلفة 7 ملايين جنيه
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:20 م
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أبورية حسين
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تقدم بوابة الفجر الإليكترونية إلي متابعيها النشرة اليومية الخاصة بمحافظة سوهاج حيث نعرض لكم فيها كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلومات الحصرية التي تشهدها المحافظة أول بأول وإليكم التفاصيل وذلك في إطار الخدمات التي تقدما بوبة الفجر.
شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 129 حالة تعدِ بينها 18 حالة إزالة فورية
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما شهدت محافظة سوهاج وصول 56 جهاز لزرع القوقعة إلي مستشفي سوهاج الجامعي بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه دعم من شركة الإتصالات المصرية " وي " وذلك للقضاء علي قوائم الإنتظار بالمستشفي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
ولقي مزارع مصرعه علي يد شقيقين من أبناء عمومته ضربًا بالفأس حتي لفظ أنفاسة الأخيرة بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج بسبب خلافات علي أرض زراعية وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وسيطرت إدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج علي حريقين منفصلين قبل حدوث إصابات بشرية للمواطنين بمركزي البلينا وجرجا جنوب محافظة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
فيما لقي طالب مصرعه بينما اُصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما ننشر لكم في التقرير التالي معلومات هامة تحت عنوان ماذا تفعل إذا حدث حريق في منزلك أو مقر عملك؟
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 129 حالة تعدِ بينها 18 حالة إزالة فورية
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما شهدت محافظة سوهاج وصول 56 جهاز لزرع القوقعة إلي مستشفي سوهاج الجامعي بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه دعم من شركة الإتصالات المصرية " وي " وذلك للقضاء علي قوائم الإنتظار بالمستشفي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
ولقي مزارع مصرعه علي يد شقيقين من أبناء عمومته ضربًا بالفأس حتي لفظ أنفاسة الأخيرة بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج بسبب خلافات علي أرض زراعية وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وسيطرت إدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج علي حريقين منفصلين قبل حدوث إصابات بشرية للمواطنين بمركزي البلينا وجرجا جنوب محافظة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
فيما لقي طالب مصرعه بينما اُصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما ننشر لكم في التقرير التالي معلومات هامة تحت عنوان ماذا تفعل إذا حدث حريق في منزلك أو مقر عملك؟
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
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