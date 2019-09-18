ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سوهاج اليوم.. حملات مكبرة لإزالة التعديات و56 جهاز جديد لزرع القوعة بتكلفة 7 ملايين جنيه

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
سوهاج اليوم.. حملات مكبرة لإزالة التعديات و56 جهاز جديد لزرع القوعة بتكلفة 7 ملايين جنيه
أرشيفية
Advertisements
طباعة
أبورية حسين
 
Advertisements
تقدم بوابة الفجر الإليكترونية إلي متابعيها النشرة اليومية الخاصة بمحافظة سوهاج حيث نعرض لكم فيها كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلومات الحصرية التي تشهدها المحافظة أول بأول وإليكم التفاصيل وذلك في إطار الخدمات التي تقدما بوبة الفجر.


شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 129 حالة تعدِ بينها 18 حالة إزالة فورية
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

كما شهدت محافظة سوهاج وصول 56 جهاز لزرع القوقعة إلي مستشفي سوهاج الجامعي بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه دعم من شركة الإتصالات المصرية " وي " وذلك للقضاء علي قوائم الإنتظار بالمستشفي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

ولقي مزارع مصرعه علي يد شقيقين من أبناء عمومته ضربًا بالفأس حتي لفظ أنفاسة الأخيرة بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج بسبب خلافات علي أرض زراعية وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

وسيطرت إدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج علي حريقين منفصلين قبل حدوث إصابات بشرية للمواطنين بمركزي البلينا وجرجا جنوب محافظة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

فيما لقي طالب مصرعه بينما اُصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا


كما ننشر لكم في التقرير التالي معلومات هامة تحت عنوان ماذا تفعل إذا حدث حريق في منزلك أو مقر عملك؟
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مستشفي سوهاج الجامعي محافظ سوهاج ماذا تفعل لو حدث حريق لمنزلك سوهاج علي مدار اليوم حوادث سوهاج أخبار سوهاج
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
الدوري الأوروبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:50
-
ضمك
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون