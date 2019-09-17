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مصرع طالب وإصابة 7 في انقلاب سيارة بدار السلام في سوهاج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:10 ص
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مصرع طالب وإصابة 7 في انقلاب سيارة بدار السلام في سوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
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لقي طالب مصرعه، فيما اُصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبو تشت المركزي.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا بحادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بنجع العريان بمركز دار السلام ووجود متوفى ومصابين.

وانتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدده أجرة قنا قيادة "أبو بكر. ا. ا"، 36 عامًا، سائق، ويقيم دائرة محافظة قنــا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة "محمد. ن. ح. ا"، 17 عامًا طالب فيما أصيب كل من قائد السيارة و"علي. ا. م. ا" 57 عامًا عامل و"محمود. ث. م" 20 عامًا عامل و"داليا. ن. ح" 19 عامًا طالبة و"محمد. خ. م"، 31 عامًا، عامل و"منصور. ا. ر" 30 عامًا عامل و"أشرف. م. ن. ا"، 30 عامًا عامل وجميعهم يقيمون دائرة محافظة قنــا بكسور وجروح متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبو تشت المركزي وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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