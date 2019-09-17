تابع لايف liverpool now مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر kora live كورة جول رابط ماتش ليفربول mohamed salah goal

يقدم موقع الفجر الرياضي متابعة حية و بث مباشر YALLA SHOOT PLUS لمباريات بطوله دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 /2020 حيث يستضيف ملعب سان باولو قمة نارية تجمع بين فريقي ليفربول الانجليزي بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب و نابولي الايطالي بقياده مدربه المخضرم كارلو انشيلوتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة الشامبيونزليج - تابع بث مباشر لمباراة الليفر (MOHAMED SALAH) على كورة لايف





بث مباشر KORA GOAL مباراة (LIVERPOOL) حيث يتسلح فريق ليفربول الانجليزي النجم المصري المتألق محمد صلاح لتجاوز عقبة نابولي اليوم، حيث تقابل صلاح مع الفريق الايطالي في أربع مباريات سابقة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعه هدفين مما يجعله مصدر خطر يهدد الفريق الايطالي في هذا اللقاء، بينما يتسلح فريق نابولي بعاملي الأرض والجمهور لعبور حامل اللقب وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة الأوروبية.





موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا BEIN SPORTS

تنطلق المواجهة القوية بين ليفربول ونابولي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والحادية عشر مساء بتوقيت مدينه أبوظبي بينما ستقام المباراة بالتوقيت العالمي جرينتش في تمام السابعة مساءا وذلك اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2019 على أرضيه ملعب سان باولو معقل النادي الايطالي.





صدارة محلية تمنح ليفربول معنويات مرتفعة قبل لقاء نابولي KORA2DAY

يدخل ليفربول مباراته ضد نابولي مساء اليوم الثلاثاء، بمعنويات مرتفعة بعدما تصدر ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية على حساب نوريتش سيتي، وارسنال، وساوثهامبتون، وبيرنلي ونيوكاسل يونايتد، ويسعي لمواصلة انتصاراته بتحقيق فوز أوروبي على حساب فريق نابولي الإيطالي يمنحه أيضًا صدارة ترتيب المجموعة في رحلته نحو الحفاظ عن لقب البطولة الذي توج بلقبها الموسم الماضي علي حساب توتنهام الإنجليزي.





كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي KORA GOAL في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نابولي عبر الناقل الرسمي والحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث تذاع المباراة المرتقبة علي قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي للمعلق التونسي الشهير "عصام الشوالي"، وتستطيعون مشاهدة اللقاء عبر قنوات بي أوت كيو والتي عادت للبث المباشر مجددًا بعد فترة توقف خلال الفترة الماضية، ويوفر موقعنا روابط بث مباشر KORA ONLINE لمتابعة اللقاء يناسب جميع السرعات.



