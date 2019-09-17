كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLA LIVERPOOL يلا شوت ليفربول يوتيوب LIVE NOW ماتش ليفربول رابط سريع

بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي كول كورة COOLKORA، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ونابولي الإيطالي، على ملعب "ساو باولو"، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم الجديد.





مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر كورة لايف KORALIVE

يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لقيادة فريقه لمواصلة نتائجه الإيجابية بسلسلة انتصارات كبيرة بدأت بالتتويج بالسوبر الأوروبي ثم اعقبها بخمسة انتصارات محلية تربع من خلالها على عرش صدارة البريميرليج.





واطمأنت جماهير الريدز بعودة الروح الرياضية من جديد بين الثنائي الهخجومي المميز محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، خاصة بعد اللقطة المثيرة التي رصدتها عدسات الكاميرات في مباراة نابولي باعتراض ماني المبالغ فيه في مباراة نابولي، قبل أن يعيد صلاح الأمور من جديد بينهما بفيديو كوميدي داعب من خلاله ماني عبر تويتر، ليبدي اللاعبان تفاهم كبير بينهام أمام نيوزكاسل في الجولة الأخيرة من المسابقة، بث مباشر للمباراة Kora Online.





وستكون المباراة صعبة على العملاق الإيطالي على أرضه ووسط جماهيره، في ظل تألق عناصر ليفربول في الفترة الأخيرة بقيادة الثلاثي الهجومي الناري محمد صلاح وساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.





توقيت مباراة ليفربول ضد نابولي لمشاهدتها عبر كورة جول KORAGOAL

نعرض لكم توقيتات مباراة ليفربول ضد نابولي بمختلف الدول للاستمتاع بها فور انطلاقها، عندما تقام مباراة نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أن تذاع المباراة حصريًا على قنوات beIN SPORTS HD 1.





مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي بث مباشر عبر الفجر الرياضي

ويقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر للمباراة من خلال العديد من روابط البث المتاحة، للاستمتاع بالمباراة كاملة دون أي تقطيع، عبر كورة جول KORAGOAL، و كول كورة Cool Kora، بتعليق المعلق التونسي المميز عصام الشوالي، وبإدارة تحكيمية من فاروجيا كان حكم دولي من مالطة.