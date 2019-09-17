يلا شوت Stream مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر YALLA LIVE رابط ماتش برشلونة Messi يلا شوت بلس مباراة البرسا اون

تنطلق مباراة برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في التاسعة مساءً على ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل النادي الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 3 HD AR ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، وسيعلق عليها حفيظ دراجي





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