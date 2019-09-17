مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم| kora live | كورة ستار| kora star| يلا شوت| kooora goal| الاسطورة لايف live

يلا شوت إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 في الكلاسيو السعودي الاسيوي حيث من المقرر اليوم الثلاثاء ان يستضيف نادي الهلال السعودي نظيرة فريق الاتحاد السعودي في مباراة الإياب من دور ربع النهائي وسوف تقام اليوم مباراة الهلال والاتحاد على راضية استاد جامعة الملك سعود معقل فريق الهلال مستضيف مباراة الإياب اليوم سوف تبدا اليوم المباراة فى تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه مساءا بتوقيت مصر.





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قد انتهت مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال على ارضية ملعبه الجوهرة المشعة معقل فريق الاتحاد الذى كان مستضيف مباراة الذهاب انتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي بدون اهداف وقد كانت تعادل لا يرضي الاتحاد على ملعبه وامام جماهيرة وفي مباراة اليوم سوف يخوض مباراة العودة امام وصيف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي نادي الهلال ومتصدر الدوري السعودي حاليا ويعرض نادي الاتحاد ان مباراة اليوم خارج ملعبه سوف تكون صعبه جدا عليه لذلك سوف يسعي للفوز باى طريقة كانت.





الهلال قد تمكن من الخروج من مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون اهداف وهو كانت تعادل في مصلحة الهلال ولكنه كان ايضا يامل في التسجيل علي الاتحاد في ملعبه ولكن مباراة اليوم في العودة سوف تكون بنسبة اكبر في مصلحة الهلال على ملعبه وامام جماهيرة وسوف يسعي للفوز اليوم وعدم تلقي اهداف من الاتحاد كما كان الحال في الدور السابق امام الاهلي حينما خسر الهلال مباراة العودة على ملعبه ، وسوف تنقل اليوم المباراة فى بث مباشر حصري على قناة بي ان سبورت اتش دي الثانيه مع المعلق عليها رؤوف خليف.





موعد مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت الجديد حصري

موعد مباراة الهلال والاتحاد سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة الهلال والاتحاد تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.





تشكيلة مباراة الهلال والاتحاد المتوقعة يلا شوت

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر في أياب ربع نهائي دوري ابطال اسيا ومن المتوقع ان يدخل الهلال اليوم المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى عبدالله المعيوف وفي خط الدفاع أمير كردي وجانج هيون سو وعبد الله الحافظ ومحمد جحفلي وفي خط الوسط كاريلو وسالم الدوسري وهتان باهبري ومحمد كنو وفي خط الهجوم جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز.





تشكيلة الاتحاد ضد الهلال المتوقعة في مباراة العودة من ربع النهائي واليوم الثلاثاء من المتوقع ان يخوض نادي الاتحاد المباراة الصعبه امام نادي الهلال بتشكيلة تضم في خط الدفاع سعود عبد الحميد وزياد الصحفي وعبد المحسن فلاتة وحمدان الشمراني وفي خط الوسط عبد الله المالكي وعبد العزيز البيشي وخالد السميري وفي خط الهجوم رومارينيو وعبد الرحمن العبود وفيلانوفيا.





بطاقة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت 7sry

البطولة : دوري أبطال آسيا ، الجولة : ربع نهائي (مباراة اياب) ، موعد المباراة : بتاريخ 17-09-2019 ، توقيت المباراة : الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، القناة الناقله : بي ان سبورت 2 ، المعلق : رؤوف خليف ، الملعب : استاد جامعة الملك سعود ، الحكم : غير معروف ، نتيجة مباراة الذهاب : الإتحاد (0-0) الهلال.



