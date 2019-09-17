ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إنتخابات تونس 2019: الهيئة تؤكد بأن قائمة الناخبين نهائية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:17 م
Advertisements
إنتخابات تونس 2019: الهيئة تؤكد بأن قائمة الناخبين نهائية
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ، أنّ قائمة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية تُعتبر نهائية، وبالتالي لا يمكن حاليا قبول مطالب تسجيل ناخبين جدد أو مطالب تغيير مراكز اقتراع.
 
ويأتي ذلك أعتبارا لأنّ الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية ستعقد يوم 06 أكتوبر 2019، وفي الخارج أيام 04 و05 و06 أكتوبر 2019، وأنّ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، حسب نص البلاغ.

وذكّرت الهيئة بأنّ دور مركز النداء 1814، يقتصر على الإجابة على كافة تساؤلات المواطنين والمتداخلين في العملية الانتخابية، وهو بذلك لا يستقبل المطالب المتعلّقة بتسجيل الناخبين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
1
x
12:30
0
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
18:55
-
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
-
x
18:55
-
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
-
x
21:00
-
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
-
x
21:00
-
لايبزيج - ألمانيا