إنتخابات تونس 2019: الهيئة تؤكد بأن قائمة الناخبين نهائية

أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ، أنّ قائمة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية تُعتبر نهائية، وبالتالي لا يمكن حاليا قبول مطالب تسجيل ناخبين جدد أو مطالب تغيير مراكز اقتراع.

ويأتي ذلك أعتبارا لأنّ الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية ستعقد يوم 06 أكتوبر 2019، وفي الخارج أيام 04 و05 و06 أكتوبر 2019، وأنّ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، حسب نص البلاغ.





وذكّرت الهيئة بأنّ دور مركز النداء 1814، يقتصر على الإجابة على كافة تساؤلات المواطنين والمتداخلين في العملية الانتخابية، وهو بذلك لا يستقبل المطالب المتعلّقة بتسجيل الناخبين.