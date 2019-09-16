البحر الأحمر اليوم.. رحلات ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي.. وضبط 980 مخالفة مرورية

رحلات ترفيهية لمرضى الفشل الكلوي بالقصير وندوة توعوية عن مخاطر الأكياس البلاستيكية



قبل ما تنزل.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق البحر الأحمر



أولا: أسعار الخضراوات



مجلس الوزراء: تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لدراسة الأسلوب الأمثل لزيادة القرض التعاوني لأعضاء جمعية أهالي الغردقة



مرور البحر الأحمر ضبط 980 مخالفة مرورية في حملة مكبرة





فيما تمكن العميد سامح محيى رئيس مباحث المرور، من ضبط 113 مخالفة تم التصالح فيها، و21 مخالفة بدون رخصة قيادة، و9 مخالفات بدون تسير، وضبط 345 حالة انتظار خاطئ.



كما تـم ضبط 8 مواقف عشوائية، كما تـم ضبط 265 مخالفة متنوعة، وضبط 56 دراجة بخارية، و153 حالة تجاوز السرعة، وسيارة بدون تراخيص، ودراجة واحدة بخارية بدون تراخيص ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.





في إطار الخدمات التي بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها، من خلال النشرة اليومية لمواطني محافظة البحر الأحمر، والتي تهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي، اليوم الأثنين، وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.تماشيا مع قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بحظر الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر، وكان أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر قرار بحظر إستخدام الأكياس البلاستيكية في نطاق مدينة الغردقة وذلك حفاظا على البيئة البحرية، نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر فرع مدينة الغردقة، دورة تدريبية، اليوم، عن الأخطار الصحية والبيئية للأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وذلك على صحة الإنسان والحياه البحرية.وتناولت الدورة الأخطار الناجمة عن النفايات البحرية المبعثرة، التى تعد المنتجات البلاستيكية ضمن منها، وتضمنتا أيضا الدوره حث المشاركين على نشر الوعى بمخاطر البلاستيك واستخداماته وذلك مخاطرة على البيئة البحرية على سواحل البحر الأحمر.وكانت نظمت الإدارة العامة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر تلك الدورات من خلال خطة تدريبية خاصة، بادارة الموارد البشرية يديوان عام محافظة البحرالأحمر، حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية بمكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة.في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها، خدمة أسعار الفاكهة والخضروات ضمن أحد الخدمات الإلكترونية لبوابة الفجر في محافظة البحر الأحمر، نازل السوق ومحتاج تتعرف على الأسعار تابعنا يوميا:سجلت الأسعار اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في بعض المنتجات، وفق ما رصدته بوابة الفجر، اليوم، في أسواق ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة في محافظة البحر الأحمر..شهدت أسعار الخضروات في محافظة البحر الأحمر استقرارًا في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 6 إلى9 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 10 جنيهات ونصف إلى 18 جنيه، والبسلة الخضراء من 10 الي 16 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 10 إلى 13 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 13 جنيهات، والبامية 18 جنيها.وفيما سجل سعر كيلو الكوسة 12 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 18 جنيه، وفلفل السويس 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والبطاطا 8 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.وفي سياق آخر أصدر مجلس الوزراء اليوم الأثنين قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية، لدراسة الأسلوب الأمثل لزيادة القرض التعاوني لأعضاء جمعية أهالي الغردقة.حيث تلقى مجلس إدارة جمعية أهالي مدينة الغردقة مخاطبة مجلس الوزراء بشأن طلب الزيادة على قيمة القرض التعاوني لأعضاء الجمعية، وجاء رد مجلس الوزراء بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لدراسة الأسلوب الأمثل لزيادة قيمة القرض التعاوني الممنوح للوحدة السكنية بالفائدة المدعومة من موازنة الدولة.تمكن مرور البحر الأحمر، بقيادة العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور البحر الأحمر، من تحرير 980 مخالفة مرورية بأنحاء المدينة.