قبل ما تنزل.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق البحر الأحمر

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في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها، خدمة أسعار الفاكهة والخضروات ضمن أحد الخدمات الإلكترونية لبوابة الفجر في محافظة البحر الأحمر، نازل السوق ومحتاج تتعرف على الأسعار تابعنا يوميا:



سجلت الأسعار اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في بعض المنتجات، وفق ما رصدته بوابة الفجر، اليوم، في أسواق ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة في محافظة البحر الأحمر..



اولا: أسعار الخضراوات



شهدت أسعار الخضروات في محافظة البحر الأحمر استقرارًا في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 6 إلى9 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 10 جنيهات ونصف إلى 18 جنيه، والبسلة الخضراء من 10 الي 16 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 10 إلى 13 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 13 جنيهات، والبامية 18 جنيها.



وفيما سجل سعر كيلو الكوسة 12 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 18 جنيه، وفلفل السويس 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والبطاطا 8 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.



ثانيًا: أسعار الفاكهة



سجل سعر كيلو الجوافة من 8 ونصف الى 15 جنيهات للكيلو، والمشمش 20 جنيه، والعنب من 8 إلى 15 جنيهات، والرمان 10 جنيهات، والموز 10 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح اللبناني بين 20 إلى 25 جنيهًا.





قبل ما تنزل تعرف على درجات الحرارة اليوم في البحر الأحمر والمحافظات



اعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأثنين، طقس لطيف على معظم السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وأكد خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين طقس حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تبلغ درجات الحرارة المتوقعة لمحافظة البحرالأحمر اليوم، 36 الكبرى، والصغرى 24 درجة، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء جميعها، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي



القاهرة 25 33



الإسكندرية 24 31



شبين الكوم 24 33



طنطا 24 32



دمنهور 24 32



بلطيم 24 30



مطروح 23 30



السلوم 22 31



سيوة 20 32



بورسعيد 23 29



دمياط 24 29



الزقازيق 23 32



الإسماعيلية 22 33



السويس 23 32



العريش 21 30



رفح 20 29



رأس سدر 23 35



نخل 16 32



نويبع 27 33



طابا 23 31



كاترين 17 30



الطور 26 35



شرم الشيخ 27 36



الغردقة 25 36



مرسى علم 28 35



الفيوم 23 34



بنى سويف 23 34



المنيا 21 34



أسيوط 22 34



سوهاج 25 34



قنا 25 37



الأقصر 23 36



أسوان 26 37



أبوسمبل 25 37



الوادى الجديد 20 36



حلايب 27 34



شلاتين 27 35