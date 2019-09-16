"نشرة حوادث الفجر".." ننشر تحريات "الرقابة الإدارية" في اتهام مسؤولين بالأوقاف..و الكسب غير المشروع يطلب إدخال أبناء سع

بعد تفحم الشقة.. 6 سيارات للسيطرة على حريق شقة في بولاق الدكرور



في حملة مكبرة.. ضبط هروين وحشيش وأستروكس بالجيزة



بعد 7 وقائع.. سقوط أخطر لص لسرقته 424 ألف جنيه من داخل سيارات بالتجمع



شباب يتعاطون المخدرات بمنطقة العشرين فيصل



ننشر تقرير لجنة الخبراء والفحص في اتهام مسؤولين بـ"الأوقاف" باختلاس 7ملايين جنيه (مستندات)



ننشر تحريات "الرقابة الإدارية" في اتهام مسؤولين بـ"الأوقاف" باختلاس 7ملايين جنيه



نص إحالة مسئولين بـ"الأوقاف" للمحاكمة لاختلاسهما 7 ملايين جنيه



"الكسب غير المشروع" يطلب إدخال أبناء "سعاد الخولي" متهمين بالقضية



طلب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بإدخال أبناء، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، كمتهمين في قضية الكسب غير المشروع المتهمة فيها والدتهما.





طلب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بإدخال أبناء، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، كمتهمين في قضية الكسب غير المشروع المتهمة فيها والدتهما.

شهد الشارع المصري، اليوم الأثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.اضغط هناتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من ضبط (عدد 6 متهمين ) وبحوزتهم ( 500 جرام لمخدر الهيروين، 750 جرام لمخدر الحشيش، 720 جرام لمخدر الأستروكس، عدد 3096 قرص مخدر، عدد 3 قطع أسلحة نارية وعدد 25 طلقة نارية).كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو- محمد ه ه سن 43 مدير مالى بشركة ومقيم الهضبة العليا ـ دائرة قسم شرطة المقطم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه رقم م ج س 685 ماركة هيونداي النترا سوداء اللون داخل ساحة انتظار احدى المولات التجارية الكائن دائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.عثرت " الفجر " علي فيديو يظهر فيه مجموعة شباب في شارع حسام الدين بمنطقة فيصل العشرين يتعاطون المخدرات.حصلت بوابة "الفجر" على تقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالإستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الإختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.حصلت بوابة "الفجر" على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في القضية المتهم فيها مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالاستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الاختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.حصلت بوابة "الفجر" على نص قرار إحالة مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لإتهامهما بالإستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الإختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.