"مسام" السعودي ينتزع 1,980 لغمًا باليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 1,980 لغمًا منها 2 لغم مضادة للأفراد، و 332 لغمًا مضادة للدبابات و 1,629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89,761 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.





هذا وتمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 2,956 لغمًا منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و 350 لغمًا مضادة للدبابات و 2,544 ذخيرة غير متفجرة، و53 عبوة ناسفة.





وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 87,781 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.





ويذكر أن أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، الأحد، عن انتزاع 2956 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2019، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.









وأوضح مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان، أن الفرق الهندسية نزعت 350 لغما مضادا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد و53 عبوة ناسفة و2544 ذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.









وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية سياسة الأرض المحروقة، وتدمير البنى التحتية في اليمن، عبر تفخيخ المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية وزرع العبوات الناسفة داخل الأكياس الغذائية والدراجات وغيرهما، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح.



