ننشر موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019.. إليكم التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا





نقدم لكم اليوم موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دور إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، كما نستعرض معكم التشكيل المتوقع في مباراة النصر ضد السد، وأيضًا القنوات الناقلة للمباراة.





في قمة عربية، يستضيف نادي السد القطري غريمه النصر السعودي على ملعب جاسم بن حمد الدولي في الدوحة، وتقام مباراة النصر السعودي ضد السد القطري اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019.





مشوار السد القطري في دوري أبطال آسيا 2019





خلال مشواره في دوري أبطل آسيا، تصدر فريق السد القطري المجموعة الرابعة التي كانت تضم كل من الأهلي السعودي وبيرسبوليس وباختاكور، ليواجهة غريمه التقليدي نادي الدحيل في قمة قطررة، لينتهي لقاء الذهاب بينهما بالتعادل إيجابيًا 1-1، وتمكن السد القطري فى حسم مباراة الإياب لصالحه بفوز ثمين بثلاثة أهدف مقابل هدف، ليلقى فريق النصر السعودي (العالمي) فى اللقاء الذي انتهي لصالح العالمي بهدفين مقابل هدف، وعلى السمتوى المحلي يحتل السد القطري المركز الثاني فى الدوري القطري برصيد 6 نقاط.





مشوار النصر السعودي (العالمي) في دوري أبطال آسيا 2019



حقق فريق النصر السعودي فوزاً ثمينًا على السد القطري في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في الجةر ربع نهائي من دوري أبطال آسيا، وعلى المستوى المحلي، تصدر النصر السعودي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، برصيد 7 نقاط، بعدما تعادل فارس نجد سلبيًا فى قمة مخيبة للآمال امام الشباب السعودي، والتي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بمدية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة السعودية.





موعد مباراة النصر السعودي (العالمي) والسد القطري والقنوات الناقلة





تقام مباراة النصر السعودي والسد القطري على استاد جاسم بن حمد الدولي بالدوحة، في الربع النهائي من إياب دوري أبطال آسيا 2019 اليوم الإثنين 16 سبتمبر / 17 محرم 1441 في تمام الساعة 5:45 مساءًأ بتوقيت السعودية و4:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، وتزاع مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة beIN SPORTS HD 1.





التشكيل المتوقع والغيابات للعالمي في مباراة النصر السعودي والسد القطري





لن يفتقد العالمي أي لاعب بسب الإصابة في مباراة السد القطري في إياب دور ربع نهائي، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة تحت قيادة المدرب روي فيتوريا.





لدى النصر السعودي فرصة كبيرة في مباراته أما السد القطري في مباراة الإياب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، حيث لن يفتقد أي لاعب بسبب الإصابة أو بسبب الإيقاف، ليكون جميع اللاعبين جاهزين تحت قيادة المدرب روي فيتوريا.





ويبدأ المدرب البرتغالي بنفس طريقته المعتادة، حيث سيدفع بعبد الإله العمري وبرونو أوفيني في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.





التشكيل المتوقع لنادي النصر السعودي (4-2-3-1)





برادلي جونز

عبد الرحمن العبيد - عبد الإله العمري - برونو أوفيني - سلطان الغنام

عبدالرحمن الدوسري - عبد الله الخيبري

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله









التشكيل المتوقع والغيابات للسد في مباراة النصر السعودي والسد القطري





أيضًا السد القطري لن يفتقد لاعب بسب الإصابة في مباراة السد القطري والنصر السعودي، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز .





سيخوض المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، طريقته المعتادة، حيث سيدفع بالثنائي طارق سلمان، بيدرو ميجيل في قلب الدفاع، وسيعتمد على بغداد بونجاح لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.





التشكيل المتوقع لنادي السد القطري (4-2-3-1)





سعد عبدالله الدوسري

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو ميجيل - وو يونج جونج

سالم الهجري - جابرييل غرنانديز

أكرم حسن عفيف - عبد العزيز الإنصاري - علي أسد الله

بغداد بونجاح