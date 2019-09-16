ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالتردد.. قنوات مفتوحة لبث مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
Advertisements
بالتردد.. قنوات مفتوحة لبث مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019
النصر السعودي والسد القطري
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يتابع عشاق كرة القدم في الوطن العربي مباراة النصر السعودي والسد القطري اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 / 17 محرم 1441، لذلك سنقدم لمحبي الساحرة المستديرة القنوات المفتوحة النقالة لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري، ونقدم لكم أيضًا تررد هذه القنوات.



تنطلق مباراة النصر السعودي والسد القطري على استاد جاسم بن حمد الدولي بالدوحة، اليوم الإثنين تمام الساعة 5:45 مساءًأ بتوقيت السعودية و4:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، وتزاع مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة beIN SPORTS HD 1، وفيما يلي قائمة بالقنوات المفتوحة الناقلة لمبارة النصر السعودي ضد السد القطري على مختلف الأقمار الأوروبية.


مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة  TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي /  معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة النصر السعودي والسد القطري ستقام اليوم الإثنين 16 سبتمبر على ملعب استاد جاسم بن حمد الدولي بالدوحة في تمام الساعة 5:45 مساءًأ بتوقيت السعودية و4:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري مباراة النصر السعودي والسد القطري قنوات مفتوحة قنوات مباراة النصر السعودي والسد القطري قناة مفتوحة ربع نهائي دوري ابطال اسيا 2019 دوري ابطال اسيا النصر السعودي ضد السد القطري النصر السعودي السد القطري
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الإيطالي
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
17:45
-
النصر - السعودية