بالتردد.. قنوات مفتوحة لبث مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
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يتابع عشاق كرة القدم في الوطن العربي مباراة النصر السعودي والسد القطري اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 / 17 محرم 1441، لذلك سنقدم لمحبي الساحرة المستديرة القنوات المفتوحة النقالة لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري، ونقدم لكم أيضًا تررد هذه القنوات.
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تنطلق مباراة النصر السعودي والسد القطري على استاد جاسم بن حمد الدولي بالدوحة، اليوم الإثنين تمام الساعة 5:45 مساءًأ بتوقيت السعودية و4:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، وتزاع مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة beIN SPORTS HD 1، وفيما يلي قائمة بالقنوات المفتوحة الناقلة لمبارة النصر السعودي ضد السد القطري على مختلف الأقمار الأوروبية.
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مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
مباراة النصر السعودي والسد القطري على قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
وتجدر الإشارة إلى أن مباراة النصر السعودي والسد القطري ستقام اليوم الإثنين 16 سبتمبر على ملعب استاد جاسم بن حمد الدولي بالدوحة في تمام الساعة 5:45 مساءًأ بتوقيت السعودية و4:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.
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