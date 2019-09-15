حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم للمستفيدين





ينتظر العديد من مستفيدو برنامج حساب المواطن السعودي، صرف الدفعة الجديدة الـ24 من الدعم، والمقرر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر أكتوبر القادم.





ومن المقرر أن يتم صرف البدل للدفعة الثالثة والعشرين يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، حيث يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب النظام المتبع.





من جهة أخرى، تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الثالثة والعشرون بمشيئة الله.





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







