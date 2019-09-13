حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين للاستفادة من الدعم.. اعرف الخطوات!
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:07 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أعاد برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الحمعة 13/9/2019، التذكير بآلية وبخطوات إضافة التابعين للاستفادة من الدعم المستحق.
جاء ذلك في ردًا من حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: "السلام عليكم عندي بنت وولد أبغى أضيفهم للتابعين نبغي الطريقة".
ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء، قائلًا: "وعليكم السلام، بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك".
التسجيل مستمر:
ومن جانب آخر تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ 23 بمشيئة الرحمن.
تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ترد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن على استفسارات المواطنين يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءًا، وتهدف خدمة حساب المواطن إلى توفير كافة المعلومات والإجراءات والشروط عن دعم حساب المواطنين للمستفيدين، كما يتيح رقم 19912 أيضًا للستفسار والاستعلام... لمتابعة التفاصيل اضغط هنا
أجاب برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم اللأربعاء، على طلب مواطنة عشرينية، ترغب في الانفصال عن والدها في البرنامج... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة، وذلك عن طريق تقديم حساب المواطن حوالات نقدية تودع بشكل مباشر في حسابات المواطنين المستفدين على نحو شهري... لقراءة المزيد اضغط هنا
ورد لخدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر سؤالًا من مستفيد لحساب المواطن، يستفسير فيه عن طريقة حف البيانات والتعديل عليها حيث قال: "حيث قال طريقة حذف بعض البيانات وتعديلها"... للمزيد اضغط هنا
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
Advertisements
- حساب المواطن يوضح أمر هام بشأن عمر المستقل.. تعرف عليه
- طريقة حذف مخصص حافز لأحد التابعين من التطبيق برنامج حساب المواطن
- حساب المواطن يُجيب على سؤال: "ما هي الطريقة الصحيحة لاحتساب تاريخ الميلاد؟"
- حساب المواطن يكشف شروط معايير الاستحقاق عبر هذا الرابط
- اعرف موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن .. إليك طريقة التسجيل في الدفعة الـ 21
- حساب المواطن يوضح شروط استحقاق المرأة كمستقل من الدعم .. اعرف موعد صرف الدفعة العشرين
- حساب المواطن يؤكد على أهمية تحديث البيانات بعد الحصول على وظيفة
- حساب المواطن يعلن عن تقديم موعد صرف الدفعة 21 .. اعرف التفاصيل!
- حساب المواطن يعلن مفاجأة بشأن موعد صرف الدفعة الـ21 .. ننشر رابط التسجيل والاستعلام
- حساب المواطن يوضح لمستفيد طريقة حذف بعض البيانات وتعديلها
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي طريقة اضافة التابعين حساب المواطن تسجيل حساب المواطن برنامج حساب المواطن السعودي التسجيل في حساب المواطن البوابة الالكترونية لحساب المواطنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر