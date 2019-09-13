حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين للاستفادة من الدعم.. اعرف الخطوات!

أعاد برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الحمعة 13/9/2019، التذكير بآلية وبخطوات إضافة التابعين للاستفادة من الدعم المستحق.





جاء ذلك في ردًا من حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: "السلام عليكم عندي بنت وولد أبغى أضيفهم للتابعين نبغي الطريقة".





ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء، قائلًا: "وعليكم السلام، بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك".





التسجيل مستمر:

ومن جانب آخر تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ 23 بمشيئة الرحمن.





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.













حساب المواطن يوضح فوائد وشروط ومتطلبات التسجيل في البرنامج

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة، وذلك عن طريق تقديم حساب المواطن حوالات نقدية تودع بشكل مباشر في حسابات المواطنين المستفدين على نحو شهري... لقراءة المزيد اضغط هنا











