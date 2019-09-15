كورة ستار ON LINE مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد بث مباشر KORA LIVE ماتش ارسنال رابط FIL GOAL

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره واتفورد، غدا الأحد، الموافق 14 سبتمبر، على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال وواتفورد، الساعة 5:30 مساء، على قنوات "بين سبورتس".





ويحتل أرسنال المركز السابع في منافسات الدوري برصيد نقاط 7، أما واتفورد يحتل المركز الـ20 برصيد نقطة واحدة.





يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة المصري قبل انطلاقها بقليل



