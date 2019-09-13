HD يلا شوت STAR مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر kooora goal

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر kooora goal





يستضيف ستاد "الملك فهد الدولي" معقل فريق النصر، القمة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الشباب، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونعرض لكم موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.





موعد مباراة النصر والشباب

تنطلق مباراة النصر والشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، في تمام 5:35 مساءًا بتوقيت جرينتش، و6:35 مساءًا بتوقيت تونس، و7:35 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:35 مساءًا بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة النصر والشباب حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD، الناقل الحصري لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".





هدف كلا الفريقين من مباراة النصر والشباب

يسعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لقيادة العالمي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، ولكن المباراة لن تكون سهلة على أصحاب الأرض خاصة أنها تعد قمة مباريات الجولة الثالثة، حيث يأمل النصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد نقاط المباراة.





بينما يتطلع الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد أن توقفت بتعادل مخيب لآمال جمهور النموذجي في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





نتائج مباريات النصر والشباب في الدوري للموسم الحالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا ثمينًا على نظيره ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي، وواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز الثاني بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من البطولة.





بينما بدأ الشباب مشواره في بطولة الدوري السعودي بفوز صعب على مضيفه الفتح، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من البطولة، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الفتح، في إطار الجولة الثانية من المسابقة.





نتيجة أخر مواجهة جمعت بين النصر والشباب

نجح النصر في تحقيق فوزًا صعبًا على الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.







