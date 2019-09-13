أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.



وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 789 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 691 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 592 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5528 جنيهًا.



بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.60 للبيع، 16.50 للشراء، واليورو 18.25 للبيع، و18.13 للشراء، والجنيه الإسترليني 20.18 للبيع، و20.07 للشراء، والين الياباني "100" 15.62 للبيع، و15.52 للشراء، والفرنك السويسري 16.77 للبيع، و16.66 للشراء.



الجدير بالذكر أن أسعار الذهب عند تسوية التعاملات أمس الخميس، حققت مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات بعد أن تعافت من كبوتها، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية، حيث جاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.



ويذكر أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلًا من تطبيقها في بداية الشهر المقبل، وكان بهذا تأثير على أسعار الذهب عالميًا.



والجدير بالذكر أن أسعار الذهب مازالت تواصل انخفاضها في محلات الصاغة على مستوى الجمهورية، بعد الانخفاضات التي بدأت منذ الجمعة الماضية، في حين أن خبراء سوق الذهب في مصر، توقعوا أن الأسعار في الفترة المقبلة قد تشهد بعض التغيرات المستمرة، خاصة في ظل وجود توقعات بحدوث حالة من الركود في عمليات شراء وبيع المعدن الأصفر في الفترة المقبلة، مع دخول موسم المدارس والجامعات.



وكان القدماء المصريين يستخدمون الذهب بشكل كبير في صناعة التماثيل، ونرى ذلك جليًا في المتاحف وخير دليل على هذه المجموعات الفنية البديعة نرى مجموعة توت عنخ آمون والتى تم نقلها إلى المتحف المصري الكبير لتعرض أمام جمهور العالم، ويعتبر المتحف هدية المصريين للعالم أجمع.

