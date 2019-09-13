شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر yalla shoot يلا كورة رابط ماتش الأهلي ON SPORT جودة متعددة:

يوفر موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة لمتابعينا الكرام بعمل بث حي ومباشر بدون تقطيع لمباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني اليوم السبت وذلك في بث حي وسريع، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يدخل الأهلي مباراة اليوم بقيادة مديره الفني الجديد السويسري فايلر وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وسيعتمد فايلر على مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحي ووليد سليمان وصالح جمعة وأفشة .

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موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 في الثالثة عصراًً في مباراة ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا نجح الأهلي في تجاوز بطل جنوب السودان إطلع بره بنتيجة 13-0 في مجموع اللقائين. وحدد الأهلي يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة العودة والتي ستقام بالقاهرة، تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة On Sport.