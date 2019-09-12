معركة الفيديوهات بين الهارب محمد علي وأسرته.. فضائح بسرقة أموال الأيتام

ظهرت على الساحة العامة، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الفيديوهات أطلقها الفنان الهارب محمد علي ، يستغلها في نشر الأكاذيب حول الدولة المصرية وجيشها ومؤسساتها الوطنية، إلا أن أسرته، فضحت أمره، أمام الرأى العام.

قصة محمد علي

ظهر مؤخرًا، شاب يدعى "محمد على"، يعمل في مجال المقاولات إلى جانب عمله في بعض الأدوار الفنية، لكنه هرب من مصر، ليقوم بنشر فيديوهات وأخبار مسيئة لمصر، مستغلًا منصات التواصل الاجتماعي في تشويه القوات المسلحة، حيث أصبح بمثابة دُمية، تستغلها قنوات الجماعات الإرهابية، وتبرزها عبر صفحاتها، ومواقعها الإلكترونية.

الأب يكشف ابنه

وبعد ظهوره عبر أول فيديو، سارع الكابتن على عبد الخالق بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، ووالد الممثل الهارب محمد على بالظهور في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، ليكشف الحقائق، بأن هناك تحول غير طبيعي حدث بشخصية نجله، بعدما هاتفه مسئولًا قطريًا، لو عرفت مين استخدم ابني هقتله.

وأكد عبد الخالق، "أسست شركة مقاولات لابني محمد، وبدأ العمل مع القوات المسلحة"، موضحًا، "ابني عمل في المقاولات لمدة 15 سنة مع القوات المسلحة، وحقق نجاحا كبيرا".

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بكى الكابتن علي عبد الخالق بسبب ابنه،: "ابني موتنى بالحياة، أمه متدمرة وكذلك أخوه بسببه، والتاريخ اللي عملناه ادمر بسبب ابني، وقريتنا في المنصورة مصدومة من اللي حصل، مضيفا " إزاي يغلط في الرئيس اللى هو المثل الأعلى لينا، مالناش فلوس عند الجيش، هما اللي ليهم عندنا، النعمة اللي إحنا فيها من الدولة، والقوات المسلحة خيرها علينا".

وتابع الوالد، "ابني مش فقير، ولابيشتكي من حاجة، وكان يمتلك قصرًا في مارينا قيمته 35 مليون، باعه للفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين، بالإضافة إلى قصور في الرحاب ومدينتي"، مشيرًا إلى أن حجم ثروة ابنه من العمل في المقاولات لا يقل عن 100 مليون جنيه.

ولفت عبد الخالق إلى أن ابنه حصل على قرض بقيمة 260 مليون جنيه، قبل البدء في مشروع فندق التجمع، معلقًا "ندمان جدا على اللي عمله ابني لأن مش فاشل، وعمل فيلم بـ 27 مليون جنيه، عشان الشباب، وابني اتلم على هشام عبد الله، ومعتز مطر، وهناك مسؤول بقطر قاله طائرة خاصة هتيجي تاخدك".

سرقة أموال أسرته

وبعد أيام من حديث الوالد وتبرأه من ابنه، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشقيق الفنان الهارب محمد علي، حيث وجه له شقيقه رسالة نارية بسبب تطاوله على الدولة، لا تتجاوز دقيقتين، قائلًا؛ إن "لهارب سرق أموال أهله، وأموال شقيقه المتوفى، والذي ترك أبنائه يتامى ليقعوا فريسة لمحمد على، مضيفًا "ناس كثير تعلم أنى أخو محمد على اللى طالع بيقول أنه مناضل مصر، ويتحدث في حقوق الغلابة وزعلان أوى على مصر ومقهور على الناس الغلابة اللى مش لاقية تاكل".

توجه شقيقه بعدد من التساؤلات التي أثبتت اعتداء الهارب علي أموال الأسرة" أنا يا محمد أخوك مش واحد بيتكلم من بره العيلة، اللى أنت عامله فى أهلنا وسايب فلوس أخونا المتوفى وسايب أولاده مرمين فى شقة إيجار جديد، أنت كده تبقى مناضل وبتبحث عن فلوس الناس الغلابة؟.

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وأوضح شقيق محمد علي، " والدك يتحبس بسببك، ووالدتك رفعت دعاوى قضائية عليك بسبب الميراث، وواكل حق أخوك الميت، تبقى أنت بتعمل الصح وتدافع عن فلوس الناس الغلابة، فين أموال العيلة".

وتابع شقيق المقاول محمد على:" هو أنت سرقت فلوس أخوك الميت علشان أنت مفلس ولا علشان تجيب عربية وفيلا"، كما طلب من شقيقه رد على التساؤلات، موضحا أنه سيظهر فى فيديوهات جديدة للكشف حقيقة شقيقه الهارب محمد على " أنت أخذت فلوس أخوك وهربت ليه خارج مصر؟".