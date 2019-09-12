"شهد شاهد من أهلها".. شقيق الهارب محمد علي يفضح ممارساته ضد أسرته

للمرة الثانية، يظهر أحد افراد أسرة المقاول محمد علي ليفضح كذبه، واعتدائه علي أفراد أسرته وسرقة أموال شقيقهم المتوفي، فبعد أن فشل محمد علي في التمثيل والظهور الإعلامي، اتجه لجذب الانتباه بشتيمة وطنه واهانة جيشها ومؤسستها الوطنية تحت شعار "خالف تعرف"، وقد خرج شقيقه عن صمته أخيرا لينشر الحقيقة للرأي العام.

سرقة أموال أسرته

وجه شقيق المقاول محمد على عدد من التساؤلات لشقيقه الهارب، حيث أكد في فيديو الذي بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ومدته تقارب الدقيقتين ، أن الهارب سرق أموال أهله، وأموال شقيقه المتوفى، والذي ترك أبنائه يتامى ليقعوا فريسة لمحمد على.

أضاف شقيقه، أن "ناس كثير تعلم أنى أخو محمد على اللى طالع بيقول أنه مناضل مصر، ويتحدث فى حقوق الغلابة وزعلان أوى على مصر ومقهور على الناس الغلابة اللى مش لاقية تاكل".

توجه شقيقه بعدد من التساؤلات التي أثبتت اعتداء الهارب علي أموال الأسرة" أنا يا محمد أخوك مش واحد بيتكلم من بره العيلة، اللى أنت عامله فى أهلنا وسايب فلوس أخونا المتوفى وسايب أولاده مرمين فى شقة إيجار جديد، أنت كده تبقى مناضل وبتبحث عن فلوس الناس الغلابة؟.

دعوى قضائية

أوضح شقيق محمد علي، " والدك يتحبس بسببك، ووالدتك رفعت دعاوى قضائية عليك بسبب الميراث، وواكل حق أخوك الميت، تبقى أنت بتعمل الصح وتدافع عن فلوس الناس الغلابة، فين أموال العيلة يا حرامى".

وتابع شقيق المقاول محمد على:" هو أنت سرقت فلوس أخوك الميت علشان أنت مفلس ولا علشان تجيب عربية وفيلا"، كما طلب من شقيقه رد على التساؤلات، موضحا أنه سيظهر فى فيديوهات جديدة للكشف حقيقة شقيقه الهارب محمد على " أنت أخذت فلوس أخوك وهربت ليه خارج مصر؟".

بداية محمد علي

ظهر الكابتن على عبد الخالق، بطل العالم سابقا في كمال الأجسام، ووالد الممثل الهارب محمد على صاحب الفيديو المسيء لمصر، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قبل عدة أيام، مع الإعلامي أحمد موسى وقال "أن مسئولا قطريا هاتف نجله أمس، لو عرفت مين استخدم ابني هقتله، خاصة أن هناك تحول غير طبيعي حدث بشخصيته".

أكد عبد الخالق خلال برنامج، أسست شركة مقاولات لابني محمد، وبدأ العمل مع القوات المسلحة»، موضحاً «ابني عمل في المقاولات لمدة 15 سنة مع القوات المسلحة، وحقق نجاحا كبيرا".

بكى الكابتن علي عبد الخالق بسبب ابنه،: "ابني موتنى بالحياة، أمه متدمرة وكذلك أخوه بسببه،و التاريخ اللي عملناه ادمر بسبب ابني، وقريتنا في المنصورة مصدومة من اللي حصل، مضيفا " إزاي يغلط في الرئيس اللى هو المثل الأعلى لينا، مالناش فلوس عند الجيش، هما اللي ليهم عندنا، النعمة اللي إحنا فيها من الدولة، والقوات المسلحة خيرها علينا".

تغير سلوكه

أكد عبد الخالق ، أنه لاحظ تغير سلوك ابنه إلى أسبانيا "بعد فيلم البر التاني، فوجئت بتغير في سلوكه بعد سفره لأسبانيا"، مضيفا "ابني مش فقير ولابيشتكي من حاجة، وكان يمتلك قصرا في مارينا قيمته 35 مليون، باعه للفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين، بالإضافة إلى قصور في الرحاب ومدينتي".

وأوضح عبد الخالق "مش ابني، ولو هو فأنا أتبرأ منه، ونجلي ليس له أي أموال لدى القوات المسلحة، وما زال ابني إبراهيم يكمل مشروعاته مع القوات المسلحة"، معلقًا "ربحنا مئات الملايين من العمل مع القوات المسلحة".

ثروة ضخمة

أكد عبد الخالق، أن حجم ثروة ابنه من العمل في المقاولات لا يقل عن 100 مليون جنيه قائلا: "ابنى يمتلك فيلا في مارينا، وأخرى بالرحاب تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، فضلا عن 3 فلل في مدينتي، وأخرى في القرنفل، ومبنى إداري لا تقل قيمته عن 20 مليون، بالإضافة إلى عدد من السيارات قيمتها إلى 30 مليون جنيه".

وأشار عبد الخالق إلى أن ابنه حصل على قرض بقيمة 260 مليون جنيه، قبل البدء في مشروع فندق التجمع، معلقًا "ندمان جدا على اللي عمله ابني لأن مش فاشل، وعمل فيلم بـ 27 مليون جنيه، عشان الشباب، وابني اتلم على هشام عبد الله، ومعتز مطر، وهناك مسؤول بقطر قاله طائرة خاصة هتيجي تاخدك".