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بث مباشر مشاهدة قرعة الدوري المصري 2019 - 2020

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:01 م
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بث مباشر مشاهدة قرعة الدوري المصري 2019 - 2020
قرعة الدوري المصري
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الفجر الرياضي
 
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مشاهدة قرعة الدوري المصري للمويسم الجديد 2019/2020 اليوم بأحد فنادق القاهرة.


ويحضر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبو 18 نادياً قرعة الدوري المصري بأحد فنادق الزمالك.

 

ويشارك أحمد حسن ومحمد زيدان وعبد الستار صبري في سحب قرعة الدوري المصري.

 

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