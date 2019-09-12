الارصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس وتحذر من الرياح والأتربة على هذه المناطق
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لحالة الطقس اليوم الخميس 12-9-2019، حيث يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
حالة الطقس اليوم الخميس.. رياح محملة بالرمال والأتربة على هذه المناطق
وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس
تسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 24 والعظمى 33، والإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30، وشرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36، والأقصر الصغرى 25 والعظمى 39.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر
|
المدينة
|
العظمى
|
الصغرى
|
القاهرة
|
33
|
24
|
شبين
الكوم
|
33
|
24
|
طنطا
|
33
|
24
|
دمنهور
|
32
|
24
|
الإسكندرية
|
30
|
25
|
بلطيم
|
30
|
23
|
مطروح
|
30
|
22
|
السلوم
|
31
|
22
|
سيوة
|
34
|
20
|
بورسعيد
|
30
|
24
|
دمياط
|
30
|
24
|
الزقازيق
|
34
|
24
|
الاسماعيلية
|
34
|
22
|
السويس
|
34
|
23
|
العريش
|
31
|
22
|
رفح
|
31
|
21
|
رأس
سدر
|
34
|
24
|
نخل
|
32
|
19
|
نويبع
|
35
|
27
|
طابا
|
32
|
25
|
كاترين
|
31
|
16
|
الطور
|
32
|
26
|
شرم
الشيخ
|
36
|
28
|
الغردقة
|
36
|
26
|
مرسى
علم
|
34
|
28
|
الفيوم
|
34
|
24
|
بنى
سويف
|
35
|
24
|
المنيا
|
35
|
22
|
أسيوط
|
36
|
24
|
سوهاج
|
37
|
25
|
قنا
|
38
|
25
|
الأقصر
|
39
|
25
|
أسوان
|
39
|
26
|
أبوسمبل
|
39
|
25
|
الوادى
الجديد
|
38
|
24
|
شلاتين
|
36
|
27
|
ابو
رماد
|
35
|
26
|
حلايب
|
34
|
27
|
رأس
حدربة
|
33
|
28
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس حاليًا في مصر مثالية، ودرجات الحرارة تدور حول معدلها الطبيعي على كافة أنحاء الجمهورية، وعند موعد بدء فصل الشتاء، قال "عبد العال"... للمزيد اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا.
وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس غدا في جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 في مصر وأغلبية العواصم والمدن الأجنبية والعربية:
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